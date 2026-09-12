محافظ الدقهلية يتابع حملة النظافة ورفع تجمعات وتراكمات القمامة بالطريق الدائري بالمنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المضي قدمًا في خطة المحافظة لتخليصها من مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة وتجمعات القمامة بجميع الشوارع والميادين بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك في إطار خطة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة المظهر الحضاري إلى ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى السيطرة على ظاهرة التخلص العشوائي، وحوكمة منظومة نقل المخلفات، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمتابعة قيام أصحاب رخص الهدم والحفر بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وقال إن المحافظة وفرت أماكن تخلص آمن مجهزة، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لتحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية صديقة للبيئة، بدلا من كونها عبئا بيئيا.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وبالتعاون مع محمد أمين، رئيس حي غرب، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء وتجمعات القمامة.

وقامت الحملة اليوم، بمشاركة معدات من الحي ووحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، تم خلالها نقل 250 طن مخلفات هدم وبناء من الطريق الدائري بنطاق حي غرب المنصورة، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن بقلابشو.