أول أيام الدراسة.. وكيل التعليم بالدقهلية يؤكد انتظام العملية التعليمية بمدرسة الفردوس

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم مدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث كان في استقباله محمد حجاج وكيل الإدارة.

وفي إطار حرص مدارس الدقهلية على تقديم نماذج مشرفة من أبناء المحافظة وتعزيز القيم التربوية والوطنية في نفوس الطلاب مع بداية العام الدراسي، تابع وكيل الوزارة جانبًا من فقرات الإذاعة المدرسية التي تناول خلالها الطلاب الحديث عن أحد أبرز الرموز الدينية والفكرية من أبناء محافظة الدقهلية فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى جانب الحديث عن قيمة الصدق وأهميتها في بناء شخصية الطالب.

واستوقف الحديث عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي اهتمام وكيل الوزارة الذي حرص على التفاعل مع الطلاب والحديث معهم حول مسيرة الشيخ الشعراوي وما يمثله من نموذج مشرف لأبناء محافظة الدقهلية، مؤكدًا أهمية تعريف الطلاب بالرموز والنماذج المضيئة من أبناء وطنهم والاستفادة من سيرتهم وقيمهم في بناء الشخصية والوعي والانتماء.

وأشاد الدكتور خالد قبيصي بما تضمنته الإذاعة المدرسية من رسائل تربوية مؤكدًا أن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة والمناهج الدراسية وإنما تمتد رسالتها إلى غرس القيم والمبادئ وتنمية وعي الطلاب وتعزيز انتمائهم لوطنهم ومحافظتهم ومدرستهم

وخلال جولته حرص الدكتور خالد قبيصي على التواجد بين الطلاب داخل الفصول والتحاور معهم والاستماع إليهم مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ومتمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا حافلًا بالنجاح والتفوق

ودعا وكيل الوزارة الطلاب إلى أن يكونوا نموذجًا مشرفًا لمدارسهم ومحافظتهم وأن يستثمروا العام الدراسي في اكتساب العلم والمعرفة والمهارات مؤكدًا أن المدرسة ليست فقط مكانًا لتلقي العلم وإنما بيئة متكاملة لبناء شخصية الطالب وإعداده للمستقبل

وتابع الدكتور خالد قبيصي انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة واطمأن على توافر الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية أن يكون اليوم الأول بداية جادة ومنظمة لعام دراسي ناجح يسوده الانضباط والاستقرار والعمل بروح الفريق.