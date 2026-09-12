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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية.. بدء تنفيذ السور الخرساني لمدرستي برقطا بكفر شكر

تركيب سور
تركيب سور
إبراهيم الهواري

بدأت اليوم أعمال تنفيذ السور الخاص بمدرستي برقطا الابتدائية وبرقطا الإعدادية بمركز ومدينة كفر شكر، وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تذليل المعوقات وسرعة استكمال الأعمال المطلوبة بالمدارس القائمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية عقب صدور موافقة وزارة الري على ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع الذي عُقد بمجلس مدينة كفر شكر.


وكان الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قد عقد اجتماعًا يوم 29 يوليو الماضي بمجلس مدينة كفر شكر، بحضور كل من المهندس محمود القوني، وكيل وزارة الري بالقليوبية، واللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بكفر شكر، لبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ السور وتذليل المعوقات أمام البدء في الأعمال.
ووفقًا لما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع، جرى دراسة ترخيص وتنفيذ السور طبقًا لما ورد من اللجنة الفنية بوزارة الري، مع إجراء التعديلات اللازمة بمدخل مبنى مدرسة برقطا الإعدادية بما يتناسب مع تنفيذ السور، إلى جانب عمل البوابات اللازمة من الجهة الشرقية لتكون مداخل للمدارس.
كما تضمن المحضر مقترح استخدام جسر جنابية 3 أيسر العمومية المغطاة كمحور مروري لخدمة المدارس، بما يسهم في تسهيل الحركة والوصول إلى المدارس، وكذلك تسهيل دخول سيارات الحماية المدنية.
وتضمن الاجتماع كذلك التنسيق بين مديرية الري وهيئة الأبنية التعليمية لإعداد وتقديم الرسومات والمستندات اللازمة، ورفع المقترح إلى اللجنة المختصة بوزارة الري لاستصدار الموافقة على ترخيص السور.
وبعد استكمال الإجراءات، صدرت يوم الخميس الماضي موافقة وزارة الري على محضر الاجتماع، وعلى الفور وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، هيئة الأبنية التعليمية بسرعة تجهيز السور والبدء في التنفيذ.
واستجابةً لتوجيهات المحافظ، تم أمس إنزال السور الخرساني سهل الفك والتركيب إلى موقع المدرستين، تمهيدًا لاستكمال أعمال تركيبه، على أن يتم الانتهاء من أعمال السور خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه الخطوات في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ القليوبية وحرصه على سرعة إنهاء الأعمال والإجراءات اللازمة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لأبناء مركز ومدينة كفر شكر، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تعطل استكمال الأعمال المطلوبة بالمدارس.

القليوبية محافظة القليوبية كفر شكر مرسو برقطا الابتدائية محافظ القليوبية

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