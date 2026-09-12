بعد 42 يوما بالمستشفى.. وفاة صغيرة متأثرة بإصـابتها في حادث بالقليوبية

لقيت الطفلة سامية محمد 12 عاما، المقيمة بقرية طحوريا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرعها، متأثرة بإصابات لحقت بها إثر حادث تصادم، وذلك بعد نحو 42 يومًا من حجزها بمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطفلة سامية محمد البختاوي للحادث برفقة شقيقها أثناء توجههما لشراء خضروات للمحل الخاص بأسرتها، ما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى، حيث خضعت للرعاية الطبية والعلاج على مدار نحو 42 يوما، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتفارق الحياة متأثرة بإصاباتها.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية طحوريا عقب رحيل الطفلة، فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى سرادق عزاء، نعى خلالها الأهالي الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.