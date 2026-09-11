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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لوزير التعليم حول ملف مدارس القليوبية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محذراً من حالة القصور الواضحة وتراجع الجاهزية التشغيلية لمدارس التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، بالتزامن مع التجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جولة وزير التعليم

وأشار النائب، إلى أن الجولات الميدانية والشكاوى الواردة لمكتبه كشفت عن أزمات متراكمة تؤثر مباشرة على سلامة أبنائنا الطلاب وضبط العملية التعليمية.

واوضح النائب ياسر قدح أن أبرز تلك المشكلات تتمثل في: الغياب شبه الكامل لعمال النظافة ومسؤولي الأمن والخدمات المعاونة بالمدارس، ما يفرض ظروفاً غير لائقة داخل المنشآت التعليمية، بالإضافة الى اضطرار الإدارات المدرسية إلى تدبير نفقات الصيانة اليومية والمرافق الأساسية بالاعتماد على المبادرات والجهود الذاتية لتعويض تأخر الميزانيات، بالإضافة إلى بطء تنفيذ أعمال الصيانة للشبكات والمعامل، وتأخر إجراءات السلامة نتيجة البيروقراطية وضعف التنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية.

وطالب النائب ياسر قدح بالتحرك الفوري لتوفير العمالة اللازمة، وسداد المستحقات المالية التشغيلية للمدارس دون إبطاء، مع إيفاد لجان متابعة ميدانية من الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية لإصلاح التلفيات وتجهيز المعامل، مشدداً على ضرورة إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته لاتخاذ ما يلزم بشكل فوري وعاجل.

صرف الميزانيات التشغيلية

وأوضح أن هذه الخطوة في ظل حالة من القلق بين أهالي وأولياء الأمور بمختلف مراكز وقرى القليوبية؛ بعدما أظهرت الجولات الميدانية قبيل انطلاق الدراسة تحمل إدارات المدارس والمعلمين أعباء جمع تبرعات وجهود ذاتية لدهان الفصول وصيانة السباكة والكهرباء وتوفير أبسط أدوات النظافة، حيث أسهم التأخر الإداري في صرف الميزانيات التشغيلية، إلى جانب الشغور الحاد في وظائف الخدمات والأمن، في مخاوف حقيقية لدى الشارع القليوبي على سلامة وصحة الطلاب داخل المنشآت التعليمية.

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