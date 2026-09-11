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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منهم وزير الطوارئ.. كندا تفرض عقوبات على عدد من القادة الروس

كندا
كندا
محمود نوفل

أعلنت السلطات الكندية فرض عقوبات على رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب “جريجوري جوروف ”ووزير الطوارئ الروسية ألكسندر كورنكوف، بالإضافة إلى رئيس مجلس فرع "حركة الأوائل" الإقليمي دينيس تشيرنوباي، ومستشار جهاز المفوض بشأن حقوق الطفل فلاديمير خروموف، ورئيسة مجلس الأمناء للمركز الوطني لمساعدة الأطفال المفقودين والمتضررين يلينا ميليسكايا، ورئيس مجلس إدارة "حركة الأوائل" أرتور أورلوف.

ووفق الاعلام الأوكراني ؛ تم إدراج رئيسة مجلس فرع "حركة الأوائل" الإقليمي في "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة ذاتيًا أليكساندرا كولغينا، ونائب برلماني من محافظة خيرسون المحتلة فيتالي سوك.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته إلى كندا ولقائه رئيس الوزراء مارك كارني، التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار.

وأوضح زيلينسكي أن المساعدات الكندية ستتضمن، من بين أمور أخرى، صواريخ اعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» وأسلحة ومعدات مخصصة لطائرات «إف-16».

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي مع روسيا، قال الرئيس الأوكراني إنه لا يتوقع إجراء مفاوضات مع موسكو قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية الروسية، لكنه أشار إلى إمكانية عقد لقاء مع الفريق الأمريكي في نيويورك بنهاية سبتمبر.

وأضاف: «لا أعتقد أنه ستكون هناك مفاوضات مع روسيا قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية، ولكن في نهاية سبتمبر ستتاح لنا فرصة للقاء الفريق الأمريكي في نيويورك».

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر، وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والمساعي الدولية لدفع الطرفين نحو استئناف المفاوضات.

كندا روسيا وزارة الطوارئ الروسية جمهورية دونيتسك الشعبية

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