وزيرة التضامن تثمن التعاون مع "الاتصالات" وتعلن إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج "ITIDA–DXC Dandelion"

ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة فرص أفضل للدمج في سوق العمل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بنجاح الدفعة الأولى من برنامج ITIDA–DXC Dandelion.. وتعلن فتح باب التقديم للدفعة الثانية، مثمنة كذلك جهود الدكتورة مها هلالي.

وكتبت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “نجح البرنامج مع الدفعة الأولى وبنعلن عن الدفعة الثانية ….. شكرا قوي أدفأنس وشكرا للعظيمة د مها الهلالي … بطلة”.

وتشجع وزارة التضامن الاجتماعي الشباب ذوي التنوع العصبي على التقديم للدفعة الثانية من برنامج ITIDA–DXC Dandelion، في إطار التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة فرص أفضل للدمج في سوق العمل.

ممولة بالكامل.. فتح باب التقديم للدفعة الثانية من منحة "Dandelion" لدمج ذوي التنوع العصبي بسوق العمل

يقدم البرنامج منحة تدريبية متكاملة وممولة بالكامل لمدة 9 أشهر، للتأهيل المهني والتقني في مساري تحليل البيانات واختبار البرمجيات، مع مسارات نحو فرص التوظيف لدى DXC Technology وشركائها وفقًا لمتطلبات الوظائف ونتائج التدريب.

تستهدف المنحة الشباب من:

• ذوي اضطراب طيف التوحد – المستوى الأول.

• ذوي اضطراب تشتت الانتباه، المصحوب أو غير المصحوب بفرط الحركة (ADD/ADHD).

• ذوي عُسر القراءة.

وذلك من الخريجين أو طلاب السنة النهائية في التخصصات ذات الصلة، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.

- آخر موعد للتقديم: 30 سبتمبر 2026

للاطلاع على الشروط والتقديم مباشرة من خلال موقع ITIDA:

https://itida.gov.eg/arabic/programs/itida-dxc-dandelion-training-program/pages/default.aspx