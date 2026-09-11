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موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يلتقي مع أبو قير للأسمدة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

تقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ولبنان وفلسطين.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ومن المقرر أن تتولى شبكة قنوات أون سبورت نقل المباراة، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز، على أن يسبق اللقاء استوديو تحليلي يستعرض استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية، مع تحليل أهم أحداث المباراة عقب نهايتها.

تعادل الأهلي مع المقاولون العرب

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وشهد اللقاء تسجيل الهدفين من ركلتي جزاء، حيث نجح المقاولون العرب في التقدم خلال الشوط الأول، قبل أن يدرك الأهلي التعادل في النصف الثاني من المباراة.

وافتتح إسلام جابر التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة 39، بعدما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 58، تمكن أحمد سيد زيزو من إعادة الأهلي إلى المباراة، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، لتستمر المواجهة بعد ذلك دون أن يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف آخر.

الأهلي يستهدف النقاط الثلاث

رفع التعادل أمام المقاولون العرب رصيد الأهلي إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط، وضعته في المركز الثالث عشر.

ويتطلع الأهلي إلى حصد النقاط الثلاث أمام أبو قير للأسمدة، لتعويض فقدان نقطتين في الجولة الماضية ومواصلة المنافسة على مراكز الصدارة.

وتمثل المباراة فرصة للفريق الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات وتعزيز رصيده من النقاط، إلى جانب تحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة، في ظل رغبة الفريق في مواصلة مشواره بقوة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

النادي الأهلي بطولة الدوري المصري موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة الأهلي

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