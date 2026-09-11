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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حبيبي الغالي.. أفشة يدعم عمرو الجزار بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفشة وعمرو الجزار
أفشة وعمرو الجزار
سارة عبد الله

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لزميله بالفريق عمرو الجزار بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب افشة عبر ستوري حسابه على انستجرام: “هترجع احسن واقوى ان شاء الله يا حبييي الغالي ربنا معاك”.

وحرص عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مباراة الفريق الأخيرة.

ونشر الجزار رسالة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أكد خلالها رضاه بقضاء الله وقدره، مشددًا على عزمه خوض رحلة العلاج والتأهيل والعودة إلى الملاعب من جديد.

وقال لاعب الأهلي: «الحمد لله على كل حال وفي كل وقت، يمكن الإصابة دي تكون من أصعب الاختبارات اللي مريت بيها، لكني مؤمن إن كل حاجة بتحصل بقدر ربنا ولحكمة يمكن لسه مش شايفها».

وأضاف: «أنا راضي بقضاء ربنا وصابر وشاكر على كل نعمة في حياتي، وشاكر أكثر على كل الحب والدعاء اللي شوفته منكم في الوقت ده. رسائلكم ودعواتكم وكلامكم كان ليهم أثر كبير عندي ومش هنساه».

وتابع: «أنا مؤمن إن ربنا مش بياخد حاجة إلا وبيعوض، وإن بعد كل صبر فرج، وبعد كل صعوبة قوة جديدة».

وأتم عمرو الجزار رسالته قائلًا: «هبدأ رحلة العلاج والتأهيل بكل إيمان وصبر، وإن شاء الله ، دعواتكم ليا، الحمد لله دائمًا وأبدًا».

أعلن النادي الأهلي إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب

عمرو الجزار أفشة الرباط الصليبي

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