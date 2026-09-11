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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اهدى شوية.. مجدي عبد الغني يهاجم عموتة: انت ماقدمتش حاجة لحد دلوقتي

عبد الغني وعموتة
عبد الغني وعموتة
محمد بدران

علق مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أداء الفريق تحت قيادة حسين عموتة، المدير الفني للقلعة الحمراء، منتقدًا المستوى الذي ظهر به الفريق خلال مبارياته الأخيرة، ومطالبًا المدرب المغربي بفهم طبيعة اللاعب المصري وطريقة التعامل معه.

وقال مجدي عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»: «أنا مش عارف عموتة جاي متعصب علينا ليه، ولازم الكابتن حسين عموتة يفهم طريقة المصريين».

وأضاف متحدثًا عن واقعة سابقة جمعته بأحد المدربين: «لو كنت أنا مكان علي محمود كنت عملت حاجات كتيرة، مرة أحد المدربين كلمني بطريقة مش لائقة وضربني، فأنا ضربته».

وانتقد نجم الأهلي السابق أداء الفريق خلال المباريات الماضية، قائلًا: «عموتة لم يقدم أي شيء في اللقاءات الأربعة الماضية، والأداء مش ماشي»، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يجب أن يركز على علاج المشكلات الفنية بدلًا من الدخول في أزمات مع اللاعبين.

وتابع: «بدل ما يعمل مشكلة مع لاعب، لابد من حل الأزمات الفنية»، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى معالجة أسباب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

كما تطرق مجدي عبد الغني إلى الإصابات التي ضربت صفوف الأهلي، قائلًا: «الإصابات في الأهلي كلها جاية من التوتر»، موضحًا أن حالة العصبية داخل الفريق قد يكون لها تأثير على اللاعبين.

وأضاف: «عموتة عصبي وإحنا كمان عصبيين، ولازم يهدى شوية»، مشيرًا إلى أن المدير الفني لم ينجح حتى الآن في إقناع جماهير الأهلي بالمستوى الذي يقدمه الفريق.

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته قائلًا: «إحنا اللي بنصدر المدربين للكرة العربية، وعموتة لازم يعرف طبيعة اللاعب المصري وطريقة التعامل معاه».

الأهلي مجدي عبد الغنى عموتة اداء الأهلي

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