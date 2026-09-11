الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة واستمرار الأجواء الحارة والرطبة

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، متأثرًا بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة إلى درجتين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة، بينما يصل الإحساس بها إلى 36 درجة.

وأضافت أن الطقس يظل حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان إلى 42 درجة.

وأشارت إلى تحسن الأجواء خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، مع نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة خلال المساء والليل، ما يساعد على تقليل الإحساس بالرطوبة.

ولفتت إلى احتمالية إثارة الرمال والأتربة مع نشاط الرياح في بعض المناطق الجنوبية، منها حلايب وشلاتين ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من حلايب وشلاتين.

وحذرت من استمرار الشبورة المائية، خاصة خلال فترات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن كثافتها قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت منار غانم استمرار الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 34 و35 درجة، مشددة على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والقيادة بحذر أثناء ظهور الشبورة المائية.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 34 للعظمى و23 للصغرى، الإسكندرية 31 و23، شرم الشيخ 38 و29، الغردقة 38 و27، سوهاج 40 و24، الأقصر 42 و26، وأسوان 42 و27 درجة مئوية.