قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تثمن التعاون مع "الاتصالات" وتعلن إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج "ITIDA–DXC Dandelion"
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة
عراقجي: قواتنا دكّت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
سويلم: تأهيل محطات الرفع وتدعميها بـ18 وحدة طوارئ لمواجهة السيول وأقصى الاحتياجات المائية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربيه اليوم
حملات تفتيش على عدادات الكهرباء التي تشحن الكارت بمبالغ بسيطة
منهم وزير الطوارئ.. كندا تفرض عقوبات على عدد من القادة الروس
قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم
بسبب أعياد اليهـ ود.. جيش الاحتلال يبدأ تدريبات مفاجئة
مباحثات بين مصر وليبيريا لتعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في أفريقيا
موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة
خلال 72 ساعة.. بدل عداد الكهرباء المعطل واسترد رصيدك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة واستمرار الأجواء الحارة والرطبة

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، متأثرًا بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة إلى درجتين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة، بينما يصل الإحساس بها إلى 36 درجة.

وأضافت أن الطقس يظل حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان إلى 42 درجة.

وأشارت إلى تحسن الأجواء خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، مع نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة خلال المساء والليل، ما يساعد على تقليل الإحساس بالرطوبة.

ولفتت إلى احتمالية إثارة الرمال والأتربة مع نشاط الرياح في بعض المناطق الجنوبية، منها حلايب وشلاتين ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من حلايب وشلاتين.

وحذرت من استمرار الشبورة المائية، خاصة خلال فترات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن كثافتها قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت منار غانم استمرار الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 34 و35 درجة، مشددة على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والقيادة بحذر أثناء ظهور الشبورة المائية.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 34 للعظمى و23 للصغرى، الإسكندرية 31 و23، شرم الشيخ 38 و29، الغردقة 38 و27، سوهاج 40 و24، الأقصر 42 و26، وأسوان 42 و27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأرصاد الحرارة والرطبة البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك

ترشيحاتنا

أرشيفية

بيوشوش الودع.. كواليس سقوط دجال إسنا في قبضة الأمن

ارشيفية

فتح طريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام هايبر وان بعد إغلاق ٥ ساعات

المتهم

بدافع الخلافات الأسرية.. حكاية أب تخلص من ابنته بطريقة مأساوية بفارسكور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد