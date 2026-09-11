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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: قواتنا دكّت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
خاطر عبادة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات استهدفت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إلى جانب قواعد أخرى وصفها بأنها تدعم "العدوان الأمريكي".

عراقجي: الشعب الأمريكي يدفع ثمن حروب إسرائيل

وقال عراقجي: "نقدّر صراحة القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي"، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية “دكّت” بالفعل مقر الأسطول الخامس في البحرين"، كما أكد أن "الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من تحمّل تكاليف حروب إسرائيل".

وتأتي تصريحات عراقجي في سياق تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، على خلفية الهجمات المتبادلة في المنطقة واتهامات إيران للولايات المتحدة بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

لقاء عراقجي مع وقائد الجيش الباكستاني  

ناقش وزير الخارجية الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني سبل استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التوتر على مختلف الجبهات، بحسب ما أفاد مصدر باكستاني لوكالة "رويترز".

وقال المصدر إن اللقاء تطرق إلى آليات "خفض التصعيد على جميع الجبهات" في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، بالإضافة إلى بحث إحياء القنوات الدبلوماسية المتوقفة.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متبادلاً، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة ومنع توسع رقعة الصراع.

عراقجي إيران دك الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

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