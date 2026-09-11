عراقجي: قواتنا دكّت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات استهدفت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إلى جانب قواعد أخرى وصفها بأنها تدعم "العدوان الأمريكي".

عراقجي: الشعب الأمريكي يدفع ثمن حروب إسرائيل

وقال عراقجي: "نقدّر صراحة القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي"، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية “دكّت” بالفعل مقر الأسطول الخامس في البحرين"، كما أكد أن "الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من تحمّل تكاليف حروب إسرائيل".

وتأتي تصريحات عراقجي في سياق تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، على خلفية الهجمات المتبادلة في المنطقة واتهامات إيران للولايات المتحدة بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

لقاء عراقجي مع وقائد الجيش الباكستاني

ناقش وزير الخارجية الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني سبل استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التوتر على مختلف الجبهات، بحسب ما أفاد مصدر باكستاني لوكالة "رويترز".

وقال المصدر إن اللقاء تطرق إلى آليات "خفض التصعيد على جميع الجبهات" في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، بالإضافة إلى بحث إحياء القنوات الدبلوماسية المتوقفة.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متبادلاً، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة ومنع توسع رقعة الصراع.