«الإسلام يدعو للإبداع».. عالم أوقاف يكشف أهمية التفكير واستخدام العقل

أكد الشيخ أحمد سعيد الفرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن القرآن الكريم به الكثير من الآيات القرآنية التي تحث المواطنين على التفكير والإبداع، واستخدام العقل في التطور.

وأضاف الفرماوي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسلام يدعو إلى الإبداع والاختراع، وأن يستخدم الإنسان عقله وعلمه في نفع الناس.

ولفت إلى أننا نعلم أنه في يوم بدر، كان سيدنا رسول الله يشاور الصحابة، وأن هذا كان من أجل المشاورة، وأن سيدنا رسول الله استمع إلى رأي الصحابة، وأخذ برأي الحُباب بن المنذر، الذي كان بمثابة مستشار عسكري لرسول الله.

وأشار إلى أن سيدنا رسول الله كان يشاور الصحابة بشكل فعلي، وكان يأخذ برأي الشباب والصحابة، وأن الله قال في كتابه الكريم: «وشاورهم في الأمر».