قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متغيب عن العمل وأجهزة معطلة ..الصحة: إحالة مدير مستشفى الخانكة للتحقيق
مغامرات وكوميديا وأكشن.. برومو «50/50» يشعل السوشيال ميديا
جيش الاحتلال يغتال محمد اليازوري قائد لواء خان يونس
كيف تتأكد من تلف كارت شحن الكهرباء وما هي رسوم استبداله؟
الوزير يوجه بإنشاء مصنع جديد لفلنكات السريع والمترو.. وزيادة رأسمال "صيانة النقل والمطارات"
الأهلي يبدأ التحرك لضم بديل عمرو الجزار.. 3 مدافعين على طاولة القلعة الحمراء
نقل التكنولوجيا وسلالات الماشية عالية الإنتاجية.. تفاصيل المباحثات المصرية الفرنسية بوزارة الزراعة
وزيرة التضامن تثمن التعاون مع "الاتصالات" وتعلن إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج "ITIDA–DXC Dandelion"
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة
عراقجي: قواتنا دكّت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
سويلم: تأهيل محطات الرفع وتدعميها بـ18 وحدة طوارئ لمواجهة السيول وأقصى الاحتياجات المائية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الإسلام يدعو للإبداع».. عالم أوقاف يكشف أهمية التفكير واستخدام العقل

الشيخ أحمد سعيد الفرماوي
الشيخ أحمد سعيد الفرماوي
البهى عمرو

أكد الشيخ أحمد سعيد الفرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن القرآن الكريم به الكثير من الآيات القرآنية التي تحث المواطنين على التفكير والإبداع، واستخدام العقل في التطور.

وأضاف الفرماوي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسلام يدعو إلى الإبداع والاختراع، وأن يستخدم الإنسان عقله وعلمه في نفع الناس.

ولفت إلى أننا نعلم أنه في يوم بدر، كان سيدنا رسول الله يشاور الصحابة، وأن هذا كان من أجل المشاورة، وأن سيدنا رسول الله استمع إلى رأي الصحابة، وأخذ برأي الحُباب بن المنذر، الذي كان بمثابة مستشار عسكري لرسول الله.

وأشار إلى أن سيدنا رسول الله كان يشاور الصحابة بشكل فعلي، وكان يأخذ برأي الشباب والصحابة، وأن الله قال في كتابه الكريم: «وشاورهم في الأمر».

أحمد سعيد الفرماوي الأوقاف وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك

بيزيرا

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على بيع بيزيرا لـ أهلي دبي بـ 6 ملايين دولار

ترشيحاتنا

المصريين القدماء

11 سبتمبر.. بداية السنة عند المصريين القدماء

الشيخ أحمد سعيد الفرماوي

«الإسلام يدعو للإبداع».. عالم أوقاف يكشف أهمية التفكير واستخدام العقل

التقويم القبطي

التقويم القبطي.. كيف بدأ من مصر القديمة وما علاقته بالزراعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد