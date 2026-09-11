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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام إيه إس بورت الجيبوتي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026.

وتنطلق مباراة الزمالك وإيه إس بورت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى حسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب.

ويدخل الزمالك اللقاء بهدف تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل، مستفيدًا من أفضلية نتيجة مباراة الذهاب، ومواصلة مشواره القاري خلال الموسم الجديد.

الزمالك يستهدف مواصلة الانتصارات

ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انطلاق منافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري.

وتأتي مواجهة إيه إس بورت قبل عودة الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي مع غزل المحلة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال مباراة الإياب أمام الفريق الجيبوتي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جديدة، وحسم التأهل دون الدخول في حسابات معقدة، قبل التركيز على منافسات الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإيه إس بورت الجيبوتي يوم السبت 12 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويطمح الزمالك إلى مواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا بقوة، والوصول إلى الأدوار المقبلة من البطولة، في ظل رغبة الفريق في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد.

الزمالك إيه إس بورت موعد مباراة الزمالك المقبلة دوري أبطال إفريقيا

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