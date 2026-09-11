أسعار اللحوم اليوم الجمعة.. تراجع الضاني وارتفاع الكندوز والبتلو

تباينت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أسعار اللحوم الضاني
- الضاني الصافي: متوسط السعر 474 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 9 جنيهات، وتراوح بين 350 و660 جنيهًا.
- الضاني بالعظم: متوسط السعر 414 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات، وتراوح بين 320 و500 جنيه.
أسعار اللحوم البتلو
- البتلو الصافي: متوسط السعر 469 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين، وتراوح بين 350 و860 جنيهًا.
- البتلو بالعظم: متوسط السعر 403 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه، وتراوح بين 320 و500 جنيه.
أسعار اللحوم الكندوز
- الكندوز كبير السن: متوسط السعر 371 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه، وتراوح بين 280 و400 جنيه.
- الكندوز صغير السن: متوسط السعر 450 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه، وتراوح بين 350 و550 جنيهًا.
- الكندوز متوسط السن: متوسط السعر 431 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه، وتراوح بين 350 و500 جنيه.