قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تثمن التعاون مع "الاتصالات" وتعلن إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج "ITIDA–DXC Dandelion"
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة
عراقجي: قواتنا دكّت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
سويلم: تأهيل محطات الرفع وتدعميها بـ18 وحدة طوارئ لمواجهة السيول وأقصى الاحتياجات المائية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربيه اليوم
حملات تفتيش على عدادات الكهرباء التي تشحن الكارت بمبالغ بسيطة
منهم وزير الطوارئ.. كندا تفرض عقوبات على عدد من القادة الروس
قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم
بسبب أعياد اليهـ ود.. جيش الاحتلال يبدأ تدريبات مفاجئة
مباحثات بين مصر وليبيريا لتعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في أفريقيا
موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة
خلال 72 ساعة.. بدل عداد الكهرباء المعطل واسترد رصيدك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار اللحوم اليوم الجمعة.. تراجع الضاني وارتفاع الكندوز والبتلو

اللحوم
اللحوم
رحمة سمير

تباينت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني

  • الضاني الصافي: متوسط السعر 474 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 9 جنيهات، وتراوح بين 350 و660 جنيهًا.
  • الضاني بالعظم: متوسط السعر 414 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات، وتراوح بين 320 و500 جنيه.
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

أسعار اللحوم البتلو

  • البتلو الصافي: متوسط السعر 469 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين، وتراوح بين 350 و860 جنيهًا.
  • البتلو بالعظم: متوسط السعر 403 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه، وتراوح بين 320 و500 جنيه.
الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

أسعار اللحوم الكندوز

  • الكندوز كبير السن: متوسط السعر 371 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه، وتراوح بين 280 و400 جنيه.
  • الكندوز صغير السن: متوسط السعر 450 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه، وتراوح بين 350 و550 جنيهًا.
  • الكندوز متوسط السن: متوسط السعر 431 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه، وتراوح بين 350 و500 جنيه.
اللحوم الضاني الكندوز والبتلو الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك

ترشيحاتنا

صحة التوقيع

هل صحة التوقيع تثبت ملكية الشقة؟.. القانون يوضح

مجلس النواب

طلب إحاطة لوزير التعليم حول ملف مدارس القليوبية

المتهم

أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا.. عقوبة دجال الغربية بالقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد