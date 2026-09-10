باحثة تحذر من اللحوم المصنعة للأطفال: جهزي اللانش بوكس في البيت بدلًا من الأطعمة الجاهزة

حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، من الاعتماد المتكرر على اللحوم المصنعة في وجبات الأطفال، مؤكدة أهمية وعي الأسرة بالاختيارات الغذائية المناسبة لأبنائها، وعدم اللجوء إلى الأطعمة الجاهزة لمجرد توفير الوقت والمجهود.

بدائل منزلية للأطعمة الجاهزة

وأوضحت منال عز الدين، خلال لقائها ببرنامج «صباحك مصري» على قناة «MBC مصر 2»، أن الأم يمكنها تجهيز بعض الأطعمة في المنزل مسبقًا لتوفير خيارات مناسبة وسريعة للأطفال.

وأشارت إلى إمكانية إعداد الكريب أو البان كيك في المنزل باستخدام اللبن والبيض والدقيق، إلى جانب تجهيز الميني بيتزا في اليوم السابق ووضعها في اللانش بوكس في اليوم التالي، بدلًا من الاعتماد على الأطعمة الجاهزة.

تحذير من الاعتماد على اللحوم المصنعة

وأكدت الباحثة أن البرجر المصنع واللانشون والسوسيس والهوت دوج من المنتجات التي لا يُفضل الاعتماد عليها بشكل متكرر في غذاء الأطفال، خاصة مع وجود بدائل غذائية يمكن إعدادها في المنزل.

ويأتي ذلك في ظل التحذيرات الصحية من الإفراط في تناول اللحوم المصنعة، التي قد تحتوي على مواد حافظة مثل النترات والنتريت، بينما يرتبط الخطر الصحي أساسًا بالاستهلاك المتكرر والكميات المرتفعة على المدى الطويل.

أهمية الوعي الغذائي داخل الأسرة

وشددت منال عز الدين على أهمية أن يكون لدى الأم وعي بالمكونات التي تقدمها لأطفالها، وأن تخطط مسبقًا للوجبات بدلًا من الاعتماد المستمر على المنتجات الجاهزة.

وأوضحت أن تجهيز الطعام في المنزل مسبقًا يمكن أن يوفر بدائل عملية للوجبات السريعة، ويساعد الأسرة على التحكم بشكل أكبر في مكونات الطعام الذي يتناوله الطفل.

وتشير التوصيات الصحية إلى أهمية تقليل الاعتماد على اللحوم المصنعة ضمن النظام الغذائي اليومي، وتنويع مصادر البروتين والطعام الطازج، خاصة في وجبات الأطفال. كما توضح منظمة الصحة العالمية أن اللحوم المصنعة صُنفت ضمن المواد المسرطنة للإنسان، مع ارتباط الخطر بدرجة التعرض والاستهلاك المتكرر.