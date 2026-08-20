بيطري المنيا: ضبط 923 كيلو لحوم ومصنعات ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال أسبوع

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمجازر ومحال الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق كامل، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات المكثفة التي جرى تنفيذها على مدار أسبوع

اللحوم البلدية

أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، وضبط 923 كيلو جرامًا و35 جرامًا من اللحوم البلدية والمصنعات واللحوم المجمدة والكبدة المجمدة والدواجن، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانتهاء صلاحية بعضها، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

