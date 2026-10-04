وزير الشباب الأردني : مصر رائدة رياضيا وخبراتها محل تقدير في مختلف المجالات

قال وزير الشباب الأردني الدكتور رائد سامي العدوان إن مصر تمتلك خبرات واسعة ورائدة في مختلف المجالات الرياضية تحظى بالتقدير، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق المصري الأردني في قطاعي الشباب والرياضة، باعتباره امتدادا للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف العدوان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انطلاق اللقاء الحادي والعشرين لشباب العواصم العربية في عمّان، أن مصر شقيقة كبرى وعزيزة على قلوبنا، مؤكدا أن الخبرات المصرية في مختلف الرياضات تمثل مجالا مهما للاستفادة وتبادل التجارب بين البلدين.

وتابع "أن التعاون المصري الأردني في المجالين الشبابي والرياضي يشهد تنسيقا مستمرا، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين"، مشيرا إلى حرص الأردن على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية.

وأشار إلى أهمية الدور المصري في دعم العمل الشبابي والرياضي العربي، مؤكدا ضرورة تكامل الجهود العربية لإطلاق البرامج والأنشطة التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بينهم.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة العربية، في تنظيم البرامج والأنشطة التي تجمع شباب الدول العربية، وتتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات والتعرف على التجارب المختلفة.

وحول اختيار الرياضات الإلكترونية محورًا للقاء هذا العام، قال "إن هذا المجال يشهد إقبالا متزايدا من الشباب وتطورا متسارعا على المستوى العالمي، إلى جانب نمو اقتصاديات الرياضات الإلكترونية، ما يستدعي التركيز على بناء قدرات الشباب العربي وتمكينهم من مواكبة هذه التطورات وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال".

وأضاف "أن الأردن يعمل على تطوير الرياضات الإلكترونية من خلال برامج مرتبطة بالشباب الرقمي والتعاون مع الجهات المعنية، ضمن رؤية تستهدف تطوير هذا القطاع، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والتحديات المرتبطة بهذا النوع من الرياضات".

وتابع "أن اللقاء يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى أفكار الشباب العربي والتعرف على تجارب الوفود المشاركة، بما يتيح طرح رؤى وأفكار جديدة يمكن الاستفادة منها في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية العربية".

وانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، فعاليات اللقاء الحادي والعشرين لشباب العواصم العربية، الذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت عنوان "الشباب والرياضات الإلكترونية في تطوير الفكر الإبداعي" بمشاركة وفود شبابية عربية، من بينها وفد مصري، وبحضور السفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض.