الهيئة القومية للبريد تصدر طابعا تذكاريا لجامعة المنيا احتفالا بيوبيلها الذهبي

أصدرت الهيئة القومية للبريد المصري طابعَ بريدٍ تذكاريًا بالتعاون مع جامعة المنيا، احتفالًا باليوبيل الذهبي للجامعة ومرور 50 عامًا على إنشائها عام 1976، بما يعكس مكانتها كإحدى الجامعات المصرية العريقة وثاني أقدم جامعة في صعيد مصر، التي أسهمت على مدار 50 عاماً في إعداد أجيال من الخريجين والباحثين والمتخصصين، وتعزيز مسيرة التنمية في محافظة المنيا وصعيد مصر، ودورها الممتد في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن إصدار الطابع التذكاري يمثل قيمة ثقافية وتوثيقية مهمة، إذ تسهم طوابع البريد في حفظ ذاكرة الوطن وتخليد المناسبات والمحطات البارزة في تاريخه.

ووجّه الشكر إلى الهيئة القومية للبريد المصري على إصدار الطابع التذكاري، معتبرًا إياه توثيقًا خالدًا لهذه المناسبة، ورسالة تقدير لمسيرة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع .

يذكر ان تصميم الطابع جاء في صورة تجمع بين الرمزية والحداثة، مستلهمًا الهوية الحضارية لجامعة المنيا حيث يتصدره رأس الملكة نفرتيتي تحت قرص الشمس، ويحيط به اسم الجامعة، فيما تظهر ذراعا آتون في دلالة رمزية على النور والعطاء والعلم، إلى جانب توثيق الفترة 1976–2026 بما يجسد مرور نصف قرن على إنشاء الجامعة وانطلاقها نحو مرحلة جديدة من التطوير .