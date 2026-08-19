قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما علي الأهلي بهدفين نظيفين
قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟
مسرى يطرق الأبواب.. ماذا يحدث في الطقس خلال الأيام المقبلة؟
ترامب: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكن لن أتحدث عنه
الأهلي وبرشلونة.. حمزة عبدالكريم يصافح زملائه القدامي قبل مبارة كأس خوان جامبر
رفض الاحتفال.. حمزة عبد الكريم يسجل هدف برشلونة الأول في مرمى الأهلي
كيف يؤثر المشهد السياسي على الوضع الاقتصادي؟.. خبير يوضح
هيئة الدواء لـ المواطنين: ممنوع شراء حقن التخسيس عبر السوشيال أو من دون ترخيص
سنتكوم: تحويل مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران
محافظ الدقهلية يقود ماراثون «ممشى المنصورة» الجديد
بسمة وهبة: الكينج بيعشق البحر والمية والهدوء وبيحب أهل النوبة جدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا تطلق مبادرة «الصيدليات الداعمة للأسرة»

مبادرة مديرية الصحة
مبادرة مديرية الصحة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا السكانية، وفي مقدمتها تنظيم الأسرة، لما لها من تأثير مباشر على معدلات النمو السكاني ومؤشرات التنمية، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرات وزارة الصحة و الجهات المعنية بالقضايا السكانية، وتعزيز سبل التعاون لتنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية وتكثيف الحملات داخل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، إلى جانب الصيدليات الحكومية والخاصة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة.

وأوضح المحافظ أن جهود التوعية وتنظيم الأسرة تمثل محورًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على صحة الأسرة المصرية، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مختلف الجهات للوصول بالمعلومات الصحية الصحيحة إلى المواطنين.

وفي هذا الإطار، تنظم مديرية الصحة بالمنيا مبادرة «الصيدليات الداعمة للأسرة»، بالتعاون مع عدد من الصيدليات الخاصة المشاركة، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية بوسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحيحة والمشورة الموثوقة للسيدات، إلى جانب تصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة المتداولة حول وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة ، إلى أن الصيدلي المشارك بالمبادرة يقوم بدور توعوي وإرشادي، من خلال الإجابة عن استفسارات السيدات وتقديم المعلومات الموثوقة حول وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توجيههن إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة للحصول على التقييم الطبي واختيار وسيلة تنظيم الأسرة الأنسب والأكثر أمانًا وفقًا للحالة الصحية.

وأوضحت أن تنظيم الأسرة لا يعني منع الحمل، وإنما يسهم في مباعدة الولادات، والحفاظ على صحة الأم، وتوفير رعاية أفضل للأطفال، ودعم استقرار الأسرة وصحتها، بما يعزز جودة الحياة ويحقق فوائد صحية واجتماعية للأسرة.

ودعت مديرية الصحة السيدات إلى عدم الاعتماد على الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة عند اختيار وسائل تنظيم الأسرة، والاستفادة من خدمات المشورة والتوعية التي توفرها المبادرة، تحت شعار: «اسألي.. اتأكدي.. وخدي المشورة الصح».

كما وجهت المديرية الدعوة إلى أصحاب الصيدليات الراغبين في المشاركة بالمبادرة، للتوجه إلى أقرب إدارة صحية تابعة لهم، أو إلى مديرية الصحة بالمنيا – إدارة تنظيم الأسرة، للتعرف على بروتوكول المشاركة وآليات التعاون والاستفادة من المبادرة.

المنيا محافظ المنيا مديرية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

خدمات مالية جديدة للمصريين بالإمارات.. توسيع لنشاط شركات الاستثمار القومي

مستشفى العبور

على مساحة 17 ألف متر مربع.. 99% نسبة الإنجاز في مستشفى العبور

جانب من عمليات الاصلاح

ما عدا النزهة الجديدة.. مياه القاهرة تغذي المناطق المتضررة من قطع المياه بخطوط بديلة

بالصور

تحذير أمريكي من سيارات قد تشتعل فجأة.. 3.2 مليون سيارة في دائرة الخطر

سيارات مستعلة
سيارات مستعلة
سيارات مستعلة

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد