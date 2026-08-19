صحة المنيا تطلق مبادرة «الصيدليات الداعمة للأسرة»

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا السكانية، وفي مقدمتها تنظيم الأسرة، لما لها من تأثير مباشر على معدلات النمو السكاني ومؤشرات التنمية، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرات وزارة الصحة و الجهات المعنية بالقضايا السكانية، وتعزيز سبل التعاون لتنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية وتكثيف الحملات داخل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، إلى جانب الصيدليات الحكومية والخاصة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة.

وأوضح المحافظ أن جهود التوعية وتنظيم الأسرة تمثل محورًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على صحة الأسرة المصرية، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مختلف الجهات للوصول بالمعلومات الصحية الصحيحة إلى المواطنين.

وفي هذا الإطار، تنظم مديرية الصحة بالمنيا مبادرة «الصيدليات الداعمة للأسرة»، بالتعاون مع عدد من الصيدليات الخاصة المشاركة، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية بوسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحيحة والمشورة الموثوقة للسيدات، إلى جانب تصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة المتداولة حول وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة ، إلى أن الصيدلي المشارك بالمبادرة يقوم بدور توعوي وإرشادي، من خلال الإجابة عن استفسارات السيدات وتقديم المعلومات الموثوقة حول وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توجيههن إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة للحصول على التقييم الطبي واختيار وسيلة تنظيم الأسرة الأنسب والأكثر أمانًا وفقًا للحالة الصحية.

وأوضحت أن تنظيم الأسرة لا يعني منع الحمل، وإنما يسهم في مباعدة الولادات، والحفاظ على صحة الأم، وتوفير رعاية أفضل للأطفال، ودعم استقرار الأسرة وصحتها، بما يعزز جودة الحياة ويحقق فوائد صحية واجتماعية للأسرة.

ودعت مديرية الصحة السيدات إلى عدم الاعتماد على الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة عند اختيار وسائل تنظيم الأسرة، والاستفادة من خدمات المشورة والتوعية التي توفرها المبادرة، تحت شعار: «اسألي.. اتأكدي.. وخدي المشورة الصح».

كما وجهت المديرية الدعوة إلى أصحاب الصيدليات الراغبين في المشاركة بالمبادرة، للتوجه إلى أقرب إدارة صحية تابعة لهم، أو إلى مديرية الصحة بالمنيا – إدارة تنظيم الأسرة، للتعرف على بروتوكول المشاركة وآليات التعاون والاستفادة من المبادرة.