ارتفاع عدد الوفيات في حادث مصنع المخلل بالمنيا إلى 3 عمال

ارتفع عدد الوفيات في حادث مصنع المخللات بإحدى قري مركز المنيا ، بعدما لفظ محمد جمعة عبد الكريم أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى ، متأثرًا بإصابته واختناقه نتيجة استنشاق غاز كبريتيد الهيدروجين، وفقًا لتقرير الوفاة، لترتفع حصيلة ضحايا حادث سقوط عمال داخل بيارة بأحد مصانع المخللات في قر إلى 3 وفيات.

وكان محمد يعمل داخل مصنع المخللات ، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد اصابته بالاختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا بسقوط عدد من العمال داخل بيارة بأحد مصانع المخللات ، ما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين بحالات اختناق.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد أبو العزائم رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، فيما أودعت جثامين المتوفين داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسباب سقوط العمال داخل البيارة.

وقررت النيابة العامة بمركز المنيا، باشراف المحام العام لنيابات جنوب المنيا، بإعمال الصفة التشريحية لعامل وعاملة لقى مصرعهما ، إثر سقوطهما داخل بيارة مخلل بإحدى قرى مركز المنيا ، وجاء القرار عقب معاينة مفتش الصحة ومناظرة الجثامين، حيث كشف في تقريره ان سبب الوفاه توقف بعضلة القلب اثر توقف التنفس بالاختناق مما تسبّب في الوفاة.