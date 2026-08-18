محافظ المنيا يعقد اجتماعًا لبحث صيانة أعمدة الإنارة وترشيد الاستهلاك

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الإنارة بالوحدات المحلية، لبحث خطة صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والقرى، استجابةً لطلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، مع الالتزام برؤية الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

ووجّه المحافظ بإجراء حصر شامل لأعمدة وشبكات الإنارة وتحديد احتياجات كل مركز من أعمال الصيانة والإصلاح، مع سرعة التعامل مع الأعطال والشكاوى وتكثيف المتابعة الميدانية، خاصة بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية ومداخل القرى، مشددًا على تحقيق التوازن بين توفير إنارة آمنة ومستقرة وتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

واستمع المحافظ إلى عدد من المقترحات والإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الإنارة وترشيد الاستهلاك، مؤكدًا ضرورة الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على الطاقة وفق الضوابط المعتمدة.