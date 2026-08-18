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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا: تسليم موقع مدرسة «عزبة شهات» بسمالوط للبدء في إنشائها

تسليم موقع المدرسه
تسليم موقع المدرسه

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تسليم موقع مدرسة «عزبة شهات» التابعة لقرية داقوف بمركز سمالوط إلى هيئة الأبنية التعليمية، للبدء الفوري في أعمال الإنشاء، استجابةً لمطالب أهالي العزبة وإنهاء معاناة استمرت لنحو 25 عامًا، في إطار حرص الدولة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد محافظ المنيا أن إنشاء المدرسة يأتي استجابةً لمطالب الأهالي المتكررة بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتخفيف مشقة انتقال أبناء العزبة إلى المدارس بالمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أنه وجّه بتشكيل لجنة لفحص الموقع ميدانيًا وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي شكوى الأهالي خلال لقاءاته الدورية بالمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أنه تم استلام الموقع للبدء فى  أعمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة شهات على مساحة 1050 مترًا مربعًا، وتضم 11 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 15.46 مليون جنيه، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مركز سمالوط يشهد تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، من بينها إنشاء 15 مدرسة و17 وحدة صحية متطورة، إلى جانب دعم قطاع مياه الشرب من خلال محطتي سمالوط وأبو سيدهم، بقدرتين تبلغ 180 لترًا/ثانية و150 لترًا/ثانية على التوالي، فضلًا عن إنشاء 56 محطة رفع وتنفيذ أعمال الرصف وتطوير شبكات الصرف الصحي.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس بالقرى والتوابع يمثل أحد محاور دعم بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

ومن جانبه، أوضح عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات تسليم موقع المدرسة لهيئة الأبنية التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا جاهزية الموقع لبدء أعمال الإنشاء.

وأعرب أهالي عزبة شهات عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، مؤكدين أن الاستجابة لمطلبهم وإنهاء إجراءات إنشاء المدرسة بعد سنوات طويلة من الانتظار تمثل خطوة مهمة لخدمة أبناء العزبة وتخفيف معاناة الطلاب وأسرهم.
 

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