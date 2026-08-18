محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتصدي بكل حسم للمخالفات، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن.

وأكد المحافظ أن تكثيف الرقابة الميدانية يأتي في إطار حرص المحافظة على إحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، والتعامل الفوري مع المخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا حول نتائج الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق بين الإدارة العامة لتنظيم الإشغالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وإدارة تموين «بندر ومركز المنيا»، وشرطة المرافق، كل في نطاق اختصاصه.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، ورفع التعديات والإشغالات العشوائية من الشوارع، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الانضباط والمظهر العام.

وفي مجال الرقابة التموينية وسلامة الغذاء، تمكنت الحملات من ضبط 200 كيلو جرام من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب ضبط مواد كيميائية خطرة ومحظورة التداول، من بينها ثاني أكسيد التيتانيوم ومادة الكامينا.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لعدد من المحال والمقاهي التي تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.