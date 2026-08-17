محافظ المنيا يُكلّف نائبه بمتابعة معالجة ظهور مياه جوفية في قرية منسافيس

استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بشكل عاجل لشكاوى أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، بشأن ظهور تجمعات للمياه وارتفاع منسوبها بعدد من شوارع القرية وتأثر بعض المناطق والمنازل، موجّهًا بسرعة التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وكلّف المحافظ نائبه الدكتور محمد جبر، بالانتقال والمتابعة الميدانية المباشرة لموقع المشكلة، والإشراف على أعمال التعامل مع تجمعات المياه، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للسيطرة على الموقف، والوقوف على أسباب ظهور المياه ووضع الحلول الفنية اللازمة.

وعلى الفور، انتقل نائب المحافظ إلى القرية، حيث تم الدفع بـ12 سيارة لشفط وسحب المياه، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تكثيف أعمال السحب والتعامل مع تجمعات المياه أولًا بأول، للحد من أي تأثيرات على حركة المواطنين والمنازل المتأثرة.

وخلال المتابعة الميدانية، أكد الدكتور محمد جبر أنه تم سحب عينات من المياه الظاهرة بالمنطقة، وإرسالها للفحص المعملي، بهدف تحديد مصدرها وطبيعتها بدقة، تمهيدًا لتحديد الحلول الهندسية والفنية المناسبة والتعامل مع الظاهرة بصورة جذرية.

كما تواجد المهندس هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ميدانيًا لمتابعة أعمال سحب المياه، والوقوف على حجم المشكلة والمناطق المتأثرة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية المختصة.

ووجّه محافظ المنيا باستمرار أعمال الشفط والسحب والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية لحين السيطرة الكاملة على الموقف، ومعرفة أسباب ظهور المياه واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرارها.

وأكد الدكتور محمد جبر أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، لحين الانتهاء من أعمال السحب والسيطرة على مصدر المياه، مشددًا على حرص المحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وسرعة الاستجابة لشكاواهم والتعامل الفوري مع أي طارئ بمختلف القرى والمراكز.

