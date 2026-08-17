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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التفاصيل الكاملة لمصرع عامل وعاملة وإصابة 5 آخرين إثر سقوطهم في بيارة مخلل بالمنيا..صور

مصرع اثنين
مصرع اثنين
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث مصرع عامل وعاملة وإصابة 5 أشخاص اخرين بحالات اختناق، اليوم الاثنين، إثر سقوطهم داخل بيارة مخلل بإحدى قرى مركز المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما جرى إيداع جثمان المتوفين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.


تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من المقدم محمد ابو العزايم رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، يفيد بوقوع حادث داخل بيارة مخلل بإحدى قري المركز مما أسفر عن مصرع عامل وعاملة وإصابة 5 أشخاص بحالات اختناق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت معاينة موقع الحادث وجرى التعامل مع الحادث ونقل المصابين  إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان العامل والعاملة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ضمت قائمة الوفيات رحاب . ع . خ  15 سنه ، ومحمد . ر . ف  20 سنة  وتم ايداع الجثتين بمشرحه المستشفي

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري تواصل الجهات المختصة لفحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها وظروف حدوثها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ندب مفتش الصحة لإصدار تقرير الوفاة والوقوف على ملابسات الواقعة بوجود شبهة من عدمة.

المنيا حادث مخلل وفاة

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