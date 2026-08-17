تموين المنيا: ضبط 7.5 طن دقيق بلدي مدعم وطن عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 260 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب ضبط سلع مدعمة قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار التصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سيارة نقل محملة بـ152 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 7.5 طن، قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار وكيل الوزارة إلى تحرير محضر لعدم الإعلان عن وصول المقررات، في مجال الإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة الخاصة بوزارة الزراعة.

وأضاف أن الحملات على قطاع المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 185 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 44 محضرًا، شملت 13 محضرًا لضبط سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 1.350 طن دقيق أبيض حر، و200 كيلو جرام أرز، وعصائر، و15 كرتونة مسحوق غسيل، و20 لفة ملح، وكميات من السجائر.

كما تم تحرير 7 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط ومصادرة 210 كيلو جرامات دواجن، وطن من العسل الأسود، و58 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم، و33 لفة تمر هندي، و13 كيلو جرامًا من الكبدة، و10 كيلو جرامات دهون، وكميات من اللبن والعصائر والمعجنات وسلع أخرى متنوعة.

وشملت الحملات أيضًا تحرير محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، مع مصادرة 86 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 12 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 33 محضرًا، تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.