محافظ المنيا: اليوم انطلاق فعاليات ثقافية وفنية بواقع قريتين أسبوعيًا لتصل إلى 60 قرية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات ثقافية وفنية ضمن برنامج «المواطنة»، اليوم الاثنين، بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص، وعزبة سلطان بمركز المنيا، وذلك في إطار خطة موسعة تستهدف الوصول بالمنتج الثقافي والإبداعي إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ونشر الوعي والثقافة المستنيرة، والارتقاء بالذوق العام، وتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضح المحافظ أن فعاليات البرنامج تُنفذ خلال الفترة من أغسطس 2026 وحتى يونيو 2027، وتستهدف الوصول إلى 60 قرية من قرى المواطنة، بواقع قريتين أسبوعيًا، من خلال تنظيم الفعاليات يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، بما يتيح وصول الأنشطة الثقافية والفنية إلى المواطنين في مواقعهم، ويعزز مشاركتهم وتفاعلهم مع مختلف أشكال الإبداع.

وأكد اللواء عماد كدواني أن برنامج «المواطنة» يأتي في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان، ونشر الوعي الثقافي، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات والمنتجات الثقافية والفنية لمختلف فئات المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن اختيار قرى المواطنة لتنفيذ الفعاليات يعكس توجهًا نحو الوصول بالثقافة والفنون إلى المواطنين في أماكنهم، وعدم قصر الأنشطة الثقافية على المدن والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، ودعم المبدعين، وإتاحة الفرصة أمام أبناء القرى للمشاركة والتعبير عن مواهبهم، إلى جانب رفع الوعي والارتقاء بالذوق العام.

وتتضمن الفعاليات برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الثقافية والفنية، يشمل العروض المسرحية والفنية، والفنون الشعبية والتراثية، والفنون التشكيلية، ومعارض وورش الحرف اليدوية، والأنشطة الأدبية والثقافية، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لمختلف الفئات العمرية.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات أسبوعيًا، لتنتقل بين قرى المواطنة وفق البرنامج المعد، وصولًا إلى 60 قرية بنهاية فترة التنفيذ، في إطار رؤية تستهدف جعل الثقافة والفنون وسيلة فاعلة في بناء الوعي، وتعزيز الانتماء، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

وأكد محافظ المنيا أن الوصول بالفعاليات إلى القرى يمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الثقافية، مشيرًا إلى أن الثقافة والفن حق لكل مواطن، وأن بناء الوعي لا يتوقف عند المدن، وإنما يصل إلى كل قرية ونجع، حيث يعيش المواطن ويصنع مستقبل مجتمعه.