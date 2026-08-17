قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب أن تكون أول مرة .. شروط التقديم في حج القرعة 2027
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية يتفقدون مشروع الضبعة
في تحول مالي وتاريخي غير مسبوق.. بنك الاستثمار القومي يتحول إلى الربحية محققًا 6 مليارات جنيه
يجب توثيق الاعترافات ليوم الحساب.. إيران ترد على دعوة بن غفير لتحديد حصة ليلية للقتل في غزة
مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي
تحذير برلماني من تجريف الجهاز الإداري وإهدار فرص الشباب بالدولة
رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا
محدش حجز مكانه.. عموتة يشعل المنافسة بين الشناوي وشوبير
رئيس وزراء باكستان: سنواصل الدفاع عن المنطقة بالتعاون مع السعودية
مقترح برلماني لتحويل أصول الدولة المعطلة لمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب
كريم رمزي يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام برشلونة.. 7 لاعبين ضمن الأساسيين
برعاية الرئيس السيسي .. دار الإفتاء تبحث مستقبل الأسرة المسلمة في مؤتمر دولي سبتمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: اليوم انطلاق فعاليات ثقافية وفنية بواقع قريتين أسبوعيًا لتصل إلى 60 قرية

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات ثقافية وفنية ضمن برنامج «المواطنة»، اليوم الاثنين، بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص، وعزبة سلطان بمركز المنيا، وذلك في إطار خطة موسعة تستهدف الوصول بالمنتج الثقافي والإبداعي إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ونشر الوعي والثقافة المستنيرة، والارتقاء بالذوق العام، وتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضح المحافظ أن فعاليات البرنامج تُنفذ خلال الفترة من أغسطس 2026 وحتى يونيو 2027، وتستهدف الوصول إلى 60 قرية من قرى المواطنة، بواقع قريتين أسبوعيًا، من خلال تنظيم الفعاليات يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، بما يتيح وصول الأنشطة الثقافية والفنية إلى المواطنين في مواقعهم، ويعزز مشاركتهم وتفاعلهم مع مختلف أشكال الإبداع.

وأكد اللواء عماد كدواني أن برنامج «المواطنة» يأتي في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان، ونشر الوعي الثقافي، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات والمنتجات الثقافية والفنية لمختلف فئات المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن اختيار قرى المواطنة لتنفيذ الفعاليات يعكس توجهًا نحو الوصول بالثقافة والفنون إلى المواطنين في أماكنهم، وعدم قصر الأنشطة الثقافية على المدن والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، ودعم المبدعين، وإتاحة الفرصة أمام أبناء القرى للمشاركة والتعبير عن مواهبهم، إلى جانب رفع الوعي والارتقاء بالذوق العام.

وتتضمن الفعاليات برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الثقافية والفنية، يشمل العروض المسرحية والفنية، والفنون الشعبية والتراثية، والفنون التشكيلية، ومعارض وورش الحرف اليدوية، والأنشطة الأدبية والثقافية، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال والشباب، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لمختلف الفئات العمرية.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات أسبوعيًا، لتنتقل بين قرى المواطنة وفق البرنامج المعد، وصولًا إلى 60 قرية بنهاية فترة التنفيذ، في إطار رؤية تستهدف جعل الثقافة والفنون وسيلة فاعلة في بناء الوعي، وتعزيز الانتماء، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

وأكد محافظ المنيا أن الوصول بالفعاليات إلى القرى يمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الثقافية، مشيرًا إلى أن الثقافة والفن حق لكل مواطن، وأن بناء الوعي لا يتوقف عند المدن، وإنما يصل إلى كل قرية ونجع، حيث يعيش المواطن ويصنع مستقبل مجتمعه.

المنيا محافظ المواطنة القري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

الحسين عموتة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا

في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 26 شخصا إثر تدافع في معبد هندوسي شرقي الهند

مصرع وإصابة 26 شخصا إثر تدافع في معبد هندوسي شرقي الهند

موجات الحر تعيد تشكيل أعمال الشركات الأوروبية بين زيادة الطلب وتعطل الأنشطة

موجات الحر تعيد تشكيل أعمال الشركات الأوروبية بين زيادة الطلب وتعطل الأنشطة

تباطؤ شديد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عقب هجمات على ناقلات نفط

تباطؤ شديد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عقب هجمات على ناقلات نفط

بالصور

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد