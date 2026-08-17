الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ليس أحد يضع رقعه من ثوب جديد علي ثوب عتيق".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران المحتفى بهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية معايشة ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، مشيرًا إلى ضرورة حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار المقدسة.