إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري ملوي بالمنيا

شهد كوبري ملوي العلوي جنوب محافظة المنيا حادث تصادم، أثر اصطدام سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص أعلى الكوبري وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث أعلى كوبري ملوي العلوي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعلومات الأولية وقوع حادث تصادم، حيث اصطدامت سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص أعلى الكوبري، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص .

تحرير محضر

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور أعلي الكوبري .