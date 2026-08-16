المنيا .. حملات لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع المدن والقرى

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وتيسير حركة المواطنين والمركبات، فقد واصلت الوحدات المحلية بالمراكز تنفيذ حملاتها المكبرة للتعامل الفوري مع مختلف صور الإشغالات والمخالفات، وإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع.

ففي مركز ومدينة ملوي، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من شوارع المدينة والقرى التابعة، وأسفرت الحملة عن تحرير 437 محضرًا تنوعت بين إزالات إدارية، وإشغال طريق، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومحاضر نظافة، وذلك بشوارع العرفاني، وتوني بك، وسيف باشا، والمجيدي، ومناطق المنشية والبركة وديروط أم نخلة.

وفي مركز مغاغة، نفذت الوحدة المحلية حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من عدد من الشوارع والميادين، بمشاركة إدارة الإشغالات والأجهزة التنفيذية المختصة، حيث استهدفت الحملة إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وإخلاء الأرصفة من التعديات، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية صباحًا ومساءً، وعدم السماح بعودة المخالفات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة مكبرة بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، حيث تم المرور الميداني لرصد الإشغالات والمخالفات الإدارية والتعديات على الطريق العام، ورفع وإزالة المخالفات التي تم رصدها، وإعادة تنظيم الشوارع، بما ساهم في تحقيق انسيابية الحركة وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات محافظ المنيا لرؤساء المراكز والمدن باستمرار الحملات المكثفة بمختلف المناطق، وتكثيف المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الطريق العام، وحق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.