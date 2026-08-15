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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والصحفيين والإعلاميين أحد أهم أدوات العمل التنفيذي

محافظ المنيا:
محافظ المنيا:
أ ش أ

أكد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني أن التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والصحفيين والإعلاميين يمثل أحد أهم أدوات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن المحافظة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تستهدف دعم المسار التنموي والخدمي وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك -حسب بيان عن المحافظة اليوم السبت- خلال ترؤس المحافظ الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين، واستعراض المطالب والاحتياجات الجماهيرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأفاد البيان بأن اللقاء بحث عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة، إلى جانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واسترداد أملاك الدولة، وخلق فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات، ودفع مشروعات الطاقة الشمسية، وتنمية موارد المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للرؤى ووجهات النظر، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم سرعة التعامل مع القضايا والمطالب المطروحة، والعمل على وضع حلول عملية لها في إطار من التنسيق والتعاون المشترك.

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لما يقدمه المحافظ من جهود متواصلة لخدمة المواطنين، مؤكدين أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لإنجاز الملفات التي تمس احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما أشاد النواب بتفاني اللواء عماد كدواني في أداء مهامه، وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، والتفاعل مع مطالبهم، خاصة خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول واقعية وسريعة للقضايا والمشكلات المطروحة، مؤكدين أنه يمثل نموذجًا لـ«المحافظ الإنسان» الحريص على خدمة أبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية، وتحويل المقترحات إلى خطوات تنفيذية وحلول ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

يشار إلى أن اللقاء يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في نقل نبض الشارع، ورصد القضايا التي تشغل المواطنين، وطرحها أمام المسؤولين، بما يسهم في دعم جهود الأجهزة التنفيذية، مع التأكيد على أهمية النقد البناء والموضوعي الذي يستهدف المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات.

محافظ المنيا النواب والشيوخ الصحفيين والإعلاميين العمل التنفيذي

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