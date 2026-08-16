محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق وتحرير 4547 مخالفة

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، والتعامل بحزم مع أي محاولات للتلاعب برغيف الخبز المدعم أو احتكار السلع والمضاربة بأسعارها، مؤكداً أن حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على عدم السماح بأي تهاون يمس القوت اليومي للمواطنين أو يستهدف التلاعب بأسعار السلع الأساسية، مؤكداً استمرار التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالكميات والأسعار المناسبة بمختلف الأسواق والمنافذ، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وصولاً إلى القرى والنجوع دون استثناء.

وفي هذا السياق، استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، جهود المديرية والقطاعات التابعة لها خلال شهر يوليو الماضي، والتي أسفرت عن تحرير 4547 مخالفة تموينية متنوعة بقطاعي المخابز البلدية والأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 2695 مخالفة، تنوعت بين 815 مخالفة نقص وزن، و660 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و628 مخالفة تجميع بطاقات تموينية، و235 مخالفة عدم وجود سجلات، و80 مخالفة تهريب وتجميع دقيق، و62 مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى.

وفيما يتعلق بقطاع الأسواق والمحلات التجارية، أشار «الزهري» إلى تحرير 1852 مخالفة تموينية، شملت 198 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و192 مخالفة حيازة سلع مجهولة المصدر، و80 مخالفة سلع تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و74 مخالفة إدارة منشآت دون ترخيص، و73 مخالفة ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، و45 مخالفة غش تجاري، و14 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي، و10 مخالفات للمخابز السياحية، إلى جانب مخالفات متنوعة أخرى.