باسم مغنية يكشف لـ صدى البلد عن مسلسله الجديد مع قصي خولي ورزان جمال.. خاص

يبدأ النجم اللبناني باسم مغنية تصوير أحدث أعماله الدرامية، في أول شهر سبتمبر وهو مسلسل جديد يتكوّن من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة علي منصة ، في تجربة درامية جديدة تجمعه بعدد من أبرز نجوم الدراما العربية.

وكشف باسم مغنية، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنه يبدأ التحضير حاليا لبدء التصوير في أول سبتمبر المسلسل، الذي يشارك في بطولته إلى جانبه كل من الفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية رزان جمال، وسط مشاركة نخبة من النجوم، في عمل يراهن صناعه على تقديم محتوى درامي مكثف ومختلف يتناسب مع طبيعة الأعمال القصيرة التي تحظى باهتمام كبير من الجمهور خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي المسلسل من إنتاج المنتج جمال سنان، فيما تتولى ورشة كتابة ، بينما يخرج العمل المخرج محمد جمعة، في تعاون يجمع أسماء بارزة في صناعة الدراما العربية، ما يضيف مزيدًا من الترقب حول تفاصيل المشروع وموعد طرحه على المنصة.

ويُعد هذا التعاون إضافة جديدة إلى مسيرة باسم مغنية، الذي يواصل حضوره في الأعمال الدرامية العربية، ويحرص خلال الفترة الأخيرة على التنوع في اختياراته الفنية والمشاركة في مشاريع تجمع بين النجوم من مختلف الدول العربية.

ومع الاستعداد للتصوير المسلسل، تتجه الأنظار إلى العمل الجديد لمعرفة تفاصيل قصته وشخصياته، خاصة أنه يجمع بين الإنتاج الدرامي المكثف، عدد محدد من الحلقات، وبطولة باسم مغنية وقصي خولي ورزان جمال، و عدد كبير من النجوم تحت قيادة المخرج محمد جمعة وإنتاج جمال سنان.