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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مطاردة بين أتوبيسين لأولوية تحميل الركاب تنتهى بحادث بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدا "أتوبيسين" بالإسكندرية بالسير برعونة والتسبب فى إصطدام دراجة نارية وسيارة "ميكروباص" معرضان حياتهما والمواطنين للخطر .
 


بالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية وسيارة الميكروباص "طرفى الحادث" وقائديهما (مقيمان بمحافظة الإسكندرية) وبسؤالهما قرر أحدهما أنه حال قيادته الدراجة النارية خاصته بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة باب شرق بتاريخ 13/ الجارى، فوجئ بقيام قائدا "أتوبيسين" بالسير برعونة والإصطدام بقائد السيارة الميكروباص ، ولدى محاولة الأخير تفادى الإصطدام بهما إنحرف بسيارته وإصطدم بالدراجة قيادته مما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته.

أمكن تحديد وضبط الأتوبيسين الظاهرين بمقطع الفيديو "ساريين التراخيص" وقائديهما (مقيمان بنطاق محافظتى "القليوبية ، والإسكندرية") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بسبب أولوية تحميل الركاب بذات الطريق، وبإجراء تحليل المواد المخدرة لهما ، تبين إيجابية تعاطى أحدهما للمواد المخدرة .


 

تم التحفظ على الأتوبيسين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

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