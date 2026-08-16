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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يضبط موظفا تعدى على سيدة بالغربية

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على مسكنها وتهديدها وأسرتها بإضرام النيران به بالغربية .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة طنطا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (موظف – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب إبان شهر مارس الماضى لخلافات سابقة بينهما حول الجيرة .

 تم ضبط المشكو فى حقه فى حينه .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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