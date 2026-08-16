الأمن يضبط موظفا تعدى على سيدة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على مسكنها وتهديدها وأسرتها بإضرام النيران به بالغربية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة طنطا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (موظف – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب إبان شهر مارس الماضى لخلافات سابقة بينهما حول الجيرة .

تم ضبط المشكو فى حقه فى حينه .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .





