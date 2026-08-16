كتب بدون تصريح.. القبض على مالك مكتبة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (قرابة ألفى مطبوع من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض) ، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





