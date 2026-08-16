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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير التعليم يتابع انتظام الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لمدارس STEM بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابع عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انتظام أعمال الاختبار الإلكتروني للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمقر قاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، حيث تُجرى الاختبارات للطلاب المتقدمين من إدارتي الخارجة وباريس، بحضور سمير طاهر، مدير عام التعليم العام، ورمزي منسوب، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمود آدم، مدير عام التعليم الفني.

وتتضمن اختبارات القبول عددًا من المجالات، من بينها اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، إلى جانب اختبارات الذكاء والقدرات العقلية، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للقبول بمدارس المتفوقين.

وأكد مدير المديرية انتظام سير الاختبارات، مع تطبيق الإجراءات المقررة وتحقيق مبدأي الحيادية والشفافية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، بما يضمن تكافؤ الفرص وتمكينهم من أداء الاختبارات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادي الجديد

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