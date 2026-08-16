أحمد حسن: إمام عاشور خارج حسابات عموتة الأساسية أمام برشلونة.. واختبار طبي يحسم موقفه من الدكة

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبح خارج الحسابات الأساسية للمدرب المغربي الحسين عموتة، خلال مواجهة برشلونة الودية المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «مصدر: إمام عاشور خارج حسابات الحسين عموتة الأساسية خلال لقاء برشلونة الودي واختبار طبي وبدني للاعب غدا يحسم مصير تواجده على دكة البدلاء».

ويأتي ذلك في ظل عدم اكتمال الجاهزية البدنية والفنية لإمام عاشور، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الجهاز الفني يدرس إمكانية الاستعانة باللاعب خلال جزء من المباراة حال اجتيازه الاختبارات البدنية والطبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل، ضمن بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكر الفريق بإسبانيا



