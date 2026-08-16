لازم وقفة.. شوبير يفتح ملف صفقات الأهلي ويثير تساؤلات حول القائمة

أثار الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر «أون سبورت FM»، تساؤلات حول قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل العدد الكبير من اللاعبين الموجودين حاليًا، بالإضافة إلى الصفقات المنتظر انضمامها خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير إن الأهلي يمتلك حاليًا 33 لاعبًا في قائمته، ومع انضمام محمد عبد الناصر في شهر يناير، يطرح الأمر تساؤلًا حول مدى قدرة قائمة الفريق على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاعبين.

وأشار إلى أن قائمة الأجانب في الأهلي تضم حاليًا أشرف داري، ورضا سليم، وسفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، وأشرف بن شرقي، وهو ما يزيد من علامات الاستفهام بشأن شكل القائمة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق شوبير إلى صفقات الأهلي في الموسم الماضي، موضحًا أن النادي تعاقد مع 13 لاعبًا بين فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، إلا أن الاستفادة الفعلية جاءت من نحو 5 لاعبين فقط، وهم محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، وهادي رياض، ويوسف بلعمري، بينما لم يحصل الفريق على الاستفادة المنتظرة من باقي الصفقات.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن ملف صفقات الأهلي الجديدة يحتاج إلى وقفة، قائلًا: «ولما نيجي نشوف اللاعيبة اللي الأهلي ضمهم السنة دي، الموضوع محتاج كلام.. وكلام.. وكلام!»، في إشارة إلى ضرورة تقييم الصفقات ومدى قدرة الفريق على الاستفادة منها في ظل العدد الكبير من اللاعبين داخل القائمة.