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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: نطبق أحدث التكنولوجيات والتقنيات في أعمال الحفر والاستكشافات

المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد موقع إنتاج الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد
المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد موقع إنتاج الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد
أمل مجدى

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقع إنتاج الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد، لمتابعة برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول بمناطق عمل الشركة في البحر المتوسط والمشروعات الجديدة الجاري العمل عليها وخاصة حقل غاز هارمتان.

وأكد الوزير أهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات والتقنيات في أعمال الحفر والاستكشاف، بما يسهم في رفع معدلات النجاح، وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز ، مشيداً بخطة عمل الشركة الفرعونية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

ووجّه الوزير خلال الجولة بالإسراع في تنفيذ أعمال ربط حقل هارمتان البحري بتسهيلات الإنتاج، ودراسة كافة الحلول والبدائل التي تتيح اختصار البرنامج الزمني للمشروع، بما يعجل بوضع الحقل على خريطة الإنتاج والاستفادة من احتياطياته وإمكاناته الإنتاجية في دعم إمدادات الغاز للسوق المحلية.

كما أشاد المهندس كريم بدوي بمنظومة السلامة بالشركة، مؤكداً أهمية مواصلة تطويرها وفق أحدث المعايير العالمية، والحفاظ على أعلى مستويات السلامة في جميع مواقع العمل، كما ثمّن جهود العاملين بقطاع البترول ودورهم في دعم استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح من المهندس حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، حول برامج وخطط الشركة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات البترولية، في إطار استراتيجية الوزارة لرفع معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.

وأوضح زكي أن الشركة نجحت في تحقيق 100% من خطتها الإنتاجية خلال العام المالي 2025/2026، مستعرضاً موقف مشروعات تنمية الحقول وبرامج الحفر والاستكشاف بمناطق عمل الشركة.

واستعرض رئيس الشركة موقف مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل هارمتان بالبحر المتوسط، والذي يستهدف إنتاج نحو 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بالإضافة إلى 4400 برميل من المتكثفات البترولية يومياً.

وأوضح أنه يجري حالياً دراسة السبل والحلول الفنية اللازمة للتعجيل بالمخطط الزمني لوضع الحقل على خريطة الإنتاج، حيث سيتم ربطه بمحطة حابي من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول 50 كم.

وتتولى شركة إنبي تنفيذ المشروع كمقاول عام، بالتعاون مع شركتي بتروجت وخدمات البترول البحرية (PMS).


كما استعرض رئيس الشركة الفرص الإنتاجية والاستكشافية بمناطق رأس البر وشمال دمياط والبرج البحرية، مشيراً إلى أنه من المخطط وضع البئر تورت-6 على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام، بمعدل إنتاج مستهدف يبلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وأشار إلى أعمال حفر البئر الاستكشافية «أتول غرب» بواسطة الحفار فالاريس DS-12، باستثمارات تبلغ نحو 91 مليون دولار وبعمق يصل إلى 6 آلاف متر، كما تتضمن خطة الاستكشاف أيضاً حفر بئر «بينيو» بمنطقة رأس البر.

شارك في الجولة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس إسحاق سعد، وكيل الوزارة للإنتاج، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، والمهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة bp في مصر، والمهندس ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس، وعدد من قيادات الشركة الفرعونية للبترول.

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