بالتصالح.. انقضاء دعوى حبس أحمد عز بعد سداد 570 ألف للفنانة زينة

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بانقضاء دعوى الفنانة زينة والتي تطالب فيها بحبس الفنان أحمد عزب التصالح بعد سداد مبلغ 570 ألف جنيه متجمد نفقة خادم.

30 ألف جنيه للفنانة زينة



وكانت المحكمة المختصة، قضت برفض التماس الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 30 ألف جنيه للفنانة زينة، أجر خادمة، وتأييد الحكم الصادر.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بقبول استئناف الفنان أحمد عز، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لـ توأم زينة، وقررت تخفيف قيمة المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.