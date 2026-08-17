مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين بالاختناق بعد سقوطهم في بيارة بالمنيا

لقت سيدة مصرعها، وأصيب 6 أشخاص بحالات اختناق، اليوم الاثنين، إثر سقوطهم داخل بيارة بإحدى قري مركز المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما جرى إيداع جثمان المتوفاة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث داخل بيارة مخلل بمركز المنيا، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص بحالات اختناق.



انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان السيدة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

