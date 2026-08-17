دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بوحدة تكييف في مستشفى خاص بالمنيا

شهد مستشفى خاص بمدينة المنيا، اليوم، نشوب حريق محدود في وحدة تكييف خارجية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية ، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في وحدة تكييف خارجية بمستشفى خاص بمدينة المنيا ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وانتقلت علي الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق ، وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع في وحدة تكييف خارجية بالمستشفى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المستشفى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم التحفظ علي مكان الحريق ، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .