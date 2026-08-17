محافظ المنيا يسلم 550 عقدا جديدا .. ويؤكد : التيسير على الجادين فى إنهاء ملفات التقنين

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 550 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، خلال احتفالية كبرى أقيمت بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الحميد العويسى، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المنتفعين.

وفي مستهل كلمته، قدم المحافظ خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير والأمن والازدهار.

ووجه اللواء كدواني الشكر للفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لمتابعته الميدانية والدؤوبة لملف تقنين الأراضي، ودوره في تذليل العقبات أمام إنجاز هذا الملف، مؤكدًا أن تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ إلى أن تصدر المنيا المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف التقنين بنسبة إنجاز بلغت 100%، يعكس جدية المحافظة في إنهاء إجراءات التقنين، والحفاظ على حقوق الدولة، وترسيخ سيادة القانون.

وشدد اللواء كدواني على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها الدولة، واستغلال الأراضي التي تم تقنينها بصورة قانونية تسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية، مؤكدًا أن التقنين يمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة آمنة للاستثمار، وترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف المحافظ: «أنتمي لأسرة ريفية وأعرف جيدًا قيمة الأرض وعِظم دور المزارع، وإعمار هذه الأرض والنهوض بها له ثواب وأجر كبير»، مشيرًا إلى أن تسليم عقود التقنين، وبلوغ حصيلة المتحصلات نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه لصالح حساب «حق الشعب»، يمثلان خطوة مهمة لترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتوفير غطاء قانوني يحمي المزارعين الجادين.

وحرص المحافظ، خلال الاحتفالية، على الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة بحث أي معوقات والعمل على حلها، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفني واللوجيستي للراغبين في تسوية أوضاعهم، بما يحفظ حق الدولة ويراعي البعد الاجتماعي ويحقق الاستقرار وفقًا للقانون.

من جانبه، أكد الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، أن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقنين أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن الحصول على العقود يتيح للمواطنين عددًا من المزايا، من بينها استخراج كارت الفلاح، وصرف الأسمدة، والاستفادة من التسهيلات البنكية.

وأضاف أن طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بلغت 26 ألف طلب، فيما تصدرت المحافظة معدلات الاسترداد بنسبة 105% من المستهدف خلال الموجة الأخيرة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تستهدف تحقيق الشفافية ومنع أي تدخلات غير قانونية.

وناشد اللواء عماد كدواني المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم بسرعة التقدم عبر المنصة الوطنية الإلكترونية، موضحًا أن الإجراءات تبدأ بالتقديم الإلكتروني وتسجيل البيانات وتحديد الموقع، يليها سداد رسوم الفحص والمعاينة، ثم رفع المستندات الرسمية ومتابعة حالة الطلب، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التسوية والاستفادة من المزايا المقررة قانونًا.

وعلى هامش الفعالية، عبر عدد من المواطنين عن تقديرهم للتيسيرات المقدمة في ملف التقنين، وحرص المحافظ على المتابعة الميدانية والاستماع إلى مطالبهم بصورة مباشرة، مؤكدين أن حصولهم على العقود يمثل خطوة مهمة نحو تأمين مستقبل أسرهم وتحقيق الاستقرار في حيازاتهم.

كما وجه الأهالي الشكر للواء عماد كدواني على الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل واستبدال سيارات «البيك أب» بسيارات ميكروباص أكثر أمانًا وحضارية، مؤكدين إدراكهم لأهمية القرار في الحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب إشادتهم بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالريف المصري، والجهود المبذولة لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ضمانة قانونية

واختتم محافظ المنيا تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو التعدي على أراضيها، وأن القانون سيُطبق بكل حزم، مشددًا على أن التقنين يمثل ضمانة قانونية للمواطنين الجادين، ودعامة أساسية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، مع استمرار تقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل الإجراءات أمام المستحقين.

