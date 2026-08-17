النيابة تأمر بإعمال الصفة التشريحية لجثتين في حادث اختناق ببيارة المخلل بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز المنيا، باشراف المحام العام لنيابات جنوب المنيا، بإعمال الصفة التشريحية لعامل وعاملة لقى مصرعهما ، إثر سقوطهما داخل بيارة مخلل بإحدى قرى مركز المنيا ، وجاء القرار عقب معاينة مفتش الصحة ومناظرة الجثامين، حيث كشف في تقريره ان سبب الوفاه توقف بعضلة القلب اثر توقف التنفس بالاختناق مما تسبّب في الوفاة.



تعود احداث الواقعة، عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من المقدم محمد ابو العزايم رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، يفيد بوقوع حادث داخل بيارة مخلل بإحدى قرى مركز المنيا ، أسفر عن مصرع عامل وعاملة وإصابة 5 أشخاص بحالات اختناق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت معاينة موقع الحادث وجرى التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان العامل والعاملة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ضمت قائمة الوفيات رحاب . ع . خ 15 سنه ومحمد . ر . ف 20 سنة وتم ايداع جثته في مشرحه المستشفي ، فيما ضمت قائمة المصابين، جمعه . ع . ا ، ومحمد . ج . ع وكريم . ج . ع ، واسلام . ن . ع ، و طارق . م .

ف ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجارٍ تواصل الجهات المختصة لفحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها وظروف حدوثها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ندب مفتش الصحة لإصدار تقرير الوفاة والوقوف على ملابسات الواقعة بوجود شبهة من عدمه.

