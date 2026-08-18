المنيا.. إطلاق احتفالية «شارع الفن» الخميس المقبل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الثقافة والفنون تمثلان القوة الناعمة التي تسهم في تشكيل وعي المجتمع والارتقاء بالذوق العام، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري.

وأشار المحافظ إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد أهمية إتاحة الفرص أمام المبدعين والشباب، وفتح آفاق جديدة لنشر المعرفة والثقافة، وتحويل الميادين والمساحات العامة إلى منصات حيوية للتفاعل الثقافي والفني، بما يضمن وصول المنتج الثقافي المتميز إلى المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وفي هذا السياق، تستضيف محافظة المنيا فعاليات «شارع الفن» على كورنيش النيل أمام البنك الأهلي، يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس 2026، والتي ينظمها فرع ثقافة المنيا، بهدف تنشيط الحركة الإبداعية في «عروس الصعيد»، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفنون البصرية والعروض الفنية والمسرحية والتراث الشعبي.

من جانبها، أوضحت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أن برنامج الفعاليات جرى إعداده بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، مع التركيز على إشراك الجمهور في الأنشطة التفاعلية والورش الفنية الحية، مؤكدة حرص الفرع على استثمار المساحات المفتوحة، وفي مقدمتها كورنيش النيل، للوصول بالخدمة الثقافية إلى أكبر عدد من المواطنين، واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها.

ويشهد اليوم الأول، الخميس 20 أغسطس، تقديم عرض فني لفرقة كورال الأطفال، إلى جانب عدد من الورش الفنية التفاعلية، من بينها الرسم على الوجه ورسم الطبيعة الحية، فضلًا عن إقامة معرض للكتاب وورشة للحرف اليدوية لخدمة زوار الكورنيش.

الفنون الشعبية

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 21 أغسطس، من خلال عرض فني لفرقة الفنون الشعبية، بالتوازي مع استكمال ورش الرسم والحرف اليدوية بالتعاون مع نادي المرأة، إلى جانب تنظيم ورشة «حكي بالعرائس» ومعرض للكتاب.

