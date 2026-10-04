نجمة وادى دجلة هنا معتز تتوج بلقب بطولة جولة CB للاسكواش 2026

واصلت هنا معتز ، لاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة جولة CB للاسكواش 2026، بعد تحقيقها فوزًا كبيراً في الدور النهائي للبطولة على منافستها ندى عباس ، بنتيجة 1-3 بواقع نقاط 11- 7-11، 11-8، 8-11، 8

وبهذا الفوز، تواصل هنا معتز تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الاسكواش حول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 61,000دولار أمريكي، بواقع 18,000دولار لفئة الرجال 43,000 دولار للسيدات. وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

جدير بالذكر أن بطولة جولة CB للاسكواش 2026 تُقام في ساو باولو، البرازيل، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.