وزير الرياضة يكرم مصطفى عسل وأمينة عرفي بعد تتويجهما ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش

كرم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اليوم، البطلين المصريين مصطفى عسل وأمينة عرفي، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور آمنة الطرابلسي رئيس الإتحاد المصري للاسكواش.

جاء التكريم تقديرًا لتتويجهما ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، حيث حافظ مصطفى عسل على صدارته للتصنيف العالمي للرجال، فيما اعتلت أمينة عرفي صدارة التصنيف العالمي للسيدات للمرة الأولى في مسيرتها، لتصبح أصغر لاعبة في تاريخ اللعبة تتصدر التصنيف العالمي للمحترفات.

أشاد جوهر نبيل بالإنجاز الذي حققه البطلان، مؤكدًا أن تصدر مصطفى عسل للتصنيف العالمي واعتلاء أمينة عرفي قمة التصنيف يمثلان إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، ويعكسان ما يمتلكه أبطال مصر من قدرات متميزة على الساحة الدولية.

وأعرب مصطفى عسل وأمينة عرفي عن سعادتهما بالتكريم، وتقدما بالشكر والتقدير للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة على الدعم والمساندة، مؤكدين أن التكريم يمثل حافزًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.