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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالحليم علي : مدرب الزمالك وضع أكثر من سيناريو للقمة ويجب استغلال الفرص

عبدالحليم علي
عبدالحليم علي
عبدالله هشام

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن الانتماء للقلعة البيضاء شرف لأي لاعب، مشددًا على أن ارتداء قميص الزمالك يمثل مسؤولية كبيرة وفخرًا لكل من ينتمي إلى النادي.

وقال عبد الحليم علي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن الزمالك قادر على تحقيق الإنجازات حتى في أصعب الظروف، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء دائمًا ما تكون كلمة السر في دعم الفريق ومساندته خلال مختلف الأوقات.

وأضاف أن الزمالك كان الأكثر استفادة من فترة التوقف الدولي، بعدما حصل الجهاز الفني على فرصة للعمل وتجهيز اللاعبين، مشيرًا إلى أن جميع العناصر أصبحت جاهزة لخوض مباراة القمة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن معتمد جمال وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع مباراة القمة، مؤكدًا ضرورة استغلال جميع الفرص التي ستتاح أمام اللاعبين وعدم إهدارها، خاصة في مواجهة لا تحتمل التهاون.

وشدد عبد الحليم علي على أن مباريات القمة لا تخضع لأي مقاييس أو حسابات مسبقة، مؤكدًا أن الثقة والتركيز سيكونان من أهم مفاتيح الزمالك لتحقيق الفوز خلال المواجهة.

وأشاد أسطورة الزمالك بدور جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنها حافظت على هوية النادي وكانت دائمًا خلف الفريق، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي كان شاهدًا على واحدة من أكبر ملاحم الوفاء من الجماهير تجاه ناديها.

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